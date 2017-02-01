Склад на востоке Москвы загорелся на площади 500 кв. метров

Утром в понедельник, 18 сентября, на востоке Москвы произошел пожар в складских помещениях.

Как сообщает ГУ МЧС по Москве, складское помещение, расположенное в доме 1 на Амурской улице в районе Гольяново ВАО столицы, загорелось около 2:52 ночи в понедельник.

К 3:00 площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Локализовать пожар спасатели смогли только в 5:38 утра.

Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего не было. Российские СМИ пишут о том, что складские помещения принадлежат АО «Виктория».