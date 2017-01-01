СК начал проверку после наезда поезда на двух мужчин в Москве

Один человек погиб, ещё один пострадал при наезде поезда на станции «Нижние Котлы» в Москве.

16 сентября двое мужчины попытались залезть на платформу перед идущим поездом, который следовал из Москвы в Волгоград. Машинист поезда №15 применил экстренное торможение, но избежать наезда на людей не удалось из-за близкого расстояния.

41-летний уроженец Архангельской области скончался на месте происшествия, а его 39-летнего товарища доставили в больницу.

17 сентября на сайте столичного управления СК на транспорте сообщается, что по факту наезда на двух мужчин проводится доследственная проверка.