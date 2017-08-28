Шестеро погибли в ДТП с тремя машинами и телегой в Таджикистане

Шесть человек погибли и пять пострадали в крупной аварии на автодороге Душанбе-Худжанд в Таджикистане.

Как сообщает РИА «Новости», на территории города Истаравшан в республике Таджикистан водитель Opel Zafira столкнулся с автомобилем Libero при обгоне грузовика Changan. Кроме того, водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с иномарками, наехал на запряженную ослом телегу, которой управлял местный житель.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Opel Zafira и Libero, а также трое пассажиров Opel Zafira и находящийся на телеге», — приводит агентство слова представителя МВД.

Известно также, что еще пять человек получили ранения в аварии и были госпитализированы. О судьбе запряженного в арбу осла не сообщается.