Сбитую машиной Росгвардии под Томском девочку госпитализировали

СК выясняет обстоятельства ДТП в закрытом городе Северске под Томском, где пострадала восьмилетняя девочка.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел в закрытом городе-спутнике Томска Северске 19 сентября в 15:00 по местному времени (11:00 мск).

По информации СК, патрульный автомобиль отдела вневедомственной охраны Росгвардии сбил переходившую дорогу восьмилетнюю девочку. Уточняется, что ребенок доставлен в ближайшую больницу, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Следственными органами Следственного комитета РФ проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника отдела вневедомственной охраны по ЗАТО Северск управления Росгвардии по Томской области, в результате которого пострадала восьмилетняя девочка», — приводит агентство сообщение Следственного управления СК РФ по Томской области.