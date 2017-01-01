Россиянку поймали при попытке сбежать из Турции в чемодане

Гражданина Грузии задержали в Турции при попытке пронести через границу россиянку в чемодане.

Как пишет Life, 14 сентября 47-летнего грузина Доментия Сурманидзе задержали на пограничном пункте Сарп. Пограничников насторожил большой чемодан мужчины, в котором, как выяснилось после проверки, находилась 27-летняя россиянка Ангелина Самусенко.

С девушки взяли подписку о невыезде после того, как она 13 мая насмерть сбила в Кемере 67-летнего мужчину — многодетного отца, работавшего садовником в пятизвёздочном отеле. По предварительным данным, россиянка управляла авто в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании пограничники обнаружили в паспорте Самусенко фальшивый штамп о выезде с территории Турции, датированный 14 сентября.

Сурманидзе, который пытался переправить россиянку через границу, грозит обвинение в контрабанде.