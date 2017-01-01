Россиянина застрелили у ночного клуба в Берлине

Гражданин РФ погиб в перестрелке у ночного клуба Cozy Club в районе Хоэншёнхаузен в Берлине.

Стрельба у Cozy Club произошла в ночь на субботу, 16 сентября. Двое мужчин повздорили на танцевальной площадке. Их выгнали из клуба, после чего к ним присоединился третий мужчина, который открыл огонь.

По данным РИА «Новости», в результате стрельбы погиб гражданин России. Сам стрелявший был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Полицейские решают вопрос о задержании стрелка. «С ним не всё ясно. По моим сведениям, он был рожден в Грузии, но я не уверен», – сообщил представитель генпрокуратуры.