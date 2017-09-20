Разрушительное землетрясение в Мексике на данный момент унесло 226 жизней

19 сентября в Мексике произошло разрушительное землетрясение. На данный момент подтверждена информация о 228 погибших.

По сообщениям главы спасательно-аварийной службы Мексики Луиса Фелипе Пуэнте в Twitter, на данный момент погибшими считаются 228 человек. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим, разборы завалов продолжаются. Из-за разрушений около четырех миллионов мексиканцев остаются без электроснабжения.

По данным издания «Газета.ru», мощность толчка составила 7,1 баллов по шкале Рихтера. Примечательно, что трагедия случилась в годовщину самого масштабного землетрясения в истории Мексики: 19 сентября 1985 года в результате подземных толчков погибло около 10 тысяч человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето экстренно завершил посещение генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в скором порядке вылетев на родину. Глава государства отдал приказ эвакуировать пострадавших от разрушений больницы и распределить пациентов по другим клиникам.