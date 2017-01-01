Пятеро погибли в ДТП с Range Rover и верблюдом под Алма-Атой

На трассе «Западная Европа — Западный Китай» в Казахстане автомобиль Range Rover перевернулся, столкнувшись с верблюдом.

Как сообщает местное издание NUR.KZ, 19 сентября в Алматинской области на участке трассы «Западная Европа — Западный Китай» произошло смертельное ДТП: внедорожник столкнулся с верблюдом.

По данным ресурса, автомобиль Range Rover, за рулем которого находилась 43-летняя местная жительница, после столкновения с верблюдом опрокинулся.

«На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице», — говорится в сообщении.

Уточняется, что верблюд, владелец которого устанавливается, также стал жертвой ДТП.