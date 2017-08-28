Пять девочек спаслись из пожара в Ростове-на-Дону, прыгнув из окна

Очевидцы пожара в ростовской гостинице рассказали о выпрыгивающих из окон детях.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание.

Как сообщает РИА «Новости», из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок.

По словам очевидцев, чтобы спастись от пожара, из окон горящего здания выпрыгивали дети.

«Пять человек — девочки — выпрыгивали со второго этажа. Парни их ловили на руки и клали на землю. Никто из них не пострадал. Рядом с местом пожара лежит труп, накрытый пленкой», — приводит агентство слова очевидца.

Также стало известно, что спасатели нашли тела уже двух погибших работников гостиницы.