Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме Москвы

Приезжего из Узбекистана задержали после нападения на работницу храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Агентство «Москва» сообщает, что инцидент произошёл в храме, расположенном в доме 4 на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное в СВАО. 47-летний гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения проник в храм, начал браниться и порезал предплечье сотруднице церкви.

Полицейские задержали хулигана, который при неустановленных обстоятельствах порезал себе ухо. Подозреваемого доставили в ГКБ им. С. Боткина, а потерпевшую с порезом руки – в ГКБ №20.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.