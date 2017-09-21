После визита Путина в "Яндексе" сработала пожарная сигнализация

В офисе компании «Яндекс» в Москве сработала система пожарной сигнализации.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин посетил офис компании «Яндекс».

Как рассказал РБК директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджико, после визита Путина в офисе сработала система пожарной сигнализации. Манджико уточнил, что президент уехал из компании «давно».

Другой собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в офисе «объявили тревогу» без объяснения причин. Он добавил, что был эвакуирован весь комплекс зданий компании.