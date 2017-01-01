Пилоты упавшего под Воронежем Як-130 увели самолёт от построек

Военный самолёт Як-130 упал во время выполнения учебно-тренировочного полёта в Воронежской области.

«Интерфакс» сообщает, что Як-130 потерпел крушение возле аэродрома Борисоглебска.

Два пилота, находившихся на борту, успели катапультироваться. «Экипаж увёл самолёт от близлежащих построек и благополучно катапультировался», — сообщили в Минобороны.

Жизни и здоровью пилотов ничего не угрожает. На их поиски отправили спасательную группу.

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный отказ систем двигателя.