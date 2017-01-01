Оперативники обезвредили бомбу в жилом доме на севере Москвы

На первом этаже жилого дома на севере столицы обнаружили бесхозную сумку со взрывным устройством.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в результате прокатившейся по всей России волны анонимных звонков были эвакуированы 130 тысяч человек с 420 объектов, но ни одно из сообщений о минировании зданий не подвтедилось.

Однако, как сообщает телеграм-канал Mash, 18 сентября правоохранительными органами Москвы было найдено и обезврежено взрывное устройство в жилом доме на севере столицы. Уточняется, что бомба была спрятана в неприметной сумке, оставленной на первом этаже здания.

По информации ресурса, на бесхозную сумку обратили внимание сотрудники «Мосприроды» из соседнего офиса.

Жилой дом был эвакуирован, а взрывное устройство обезврежено. В данный момент оперативники ведут розыск предполагаемого преступника.