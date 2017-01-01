Олимпийскую чемпионку Медведцеву отправили в реанимацию после ДТП

Биатлонистка Ольга Медведцева пострадала в аварии на 893-м км автодороги «Сибирь» в Красноярском крае.

Портал «НГС. Новости» сообщает, что 16 сентября автомобиль Audi Q5, за рулём которого сидела двукратная олимпийская чемпионка, слетел в кювет после того, как в него попал болт, отлетевший от встречного автомобиля, который двигался из Красноярска в сторону Канска.

Ольгу Медведцеву госпитализировали с травмой головы. После операции её отправили в реанимацию. «Сейчас её жизни ничего не угрожает. Если сегодня всё будет хорошо — её переведут в отделение нейрохирургии», — сообщили в больнице. Сможет ли 42-летняя Медведцева продолжить свою спортивную карьеру из-за травмы, пока неизвестно.

Портал «Новости ТВК» пишет, что в машине Медведцевой находились биатлонистки Ольга Вилухина (серебряная призёрка Олимпийских игр в Сочи) и Светлана Слепцова (олимпийская чемпионка 2010 года). Они не пострадали в аварии.

В 2002 году Ольга Медведцева получила в Солт-Лейк-Сити золотую медаль Олимпиады, в 2010 году она завоевала золото на Играх в Ванкувере.