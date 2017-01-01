Неизвестные подорвали банкомат в Москве и украли деньги

В ночь на вторник, 19 сентября, неизвестные подорвали банкомат Альфа-банка на Лермонтовском проспекте в Москве.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, банкомат подорвали в отделении Альфа-банка по адресу: дом 2, Лермонтовский проспект, район Выхино-Жулебино, ЮВАО Москвы.

«По предварительным данным, грабители подорвали его с помощью газа, вытащили оттуда деньги и скрылись», — сказал источник агентства.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел около 3:40 ночи.

Материальный ущерб устанавливается.