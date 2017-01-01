На Эльбрусе нашли тела альпинистов, погибших более 10 лет назад

За последние несколько дней спасатели обнаружили на Эльбрусе тела шестерых альпинистов, погибших в разные годы.

Об обнаружении тел погибших альпинистов РИА «Новости» рассказал руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

«С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы», — сказал Гулиев.

Он отметил, что личности погибших не установлены, но смерть их наступила более 10 лет назад в разное время. «Предположительно, трое погибли в 2000-х годах. Пока можно лишь сказать, что погибшая женщина — из Санкт-Петербурга, она пропала на Эльбрусе в начале 90-х», — заключил Гулиев.