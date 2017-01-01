В центре внимания
Card image cap

Станислав Белковский – о новой попытке "слива Донбасса"

"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу

Дмитрий Быков: Ургант против Соловьёва, или Эпоха помёта


Новости

[17:34]Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
[17:17]Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
[17:14]Выбросившим 100 тысяч евро испанкам могут предъявить обвинения
[16:23]Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
[16:19]В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
[16:00]На Эльбрусе нашли тела альпинистов, погибших более 10 лет назад
[15:47]В Ногинском районе Подмосковья найдено тело убитой женщины 
[15:46]Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
[15:44]Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат
[15:18]Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
[15:17]Автобус с туристами из Китая въехал в двухэтажный дом на Знаменке
[14:54]Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
[14:52]В Бремене задержали выходца из Чечни за возможную связь с ИГ
[14:06]Обматеривший полицию пьяный иерей из Сургута получил 15 суток
[14:01]Жители России представили интересную статистику о пенсиях по старости 
[13:52]ФИФА сообщила о миллионе заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018
[13:36]Почти 50% россиян не понимают действия государства в экономике
[13:33]Сбитую машиной Росгвардии под Томском девочку госпитализировали
[13:04]В Москве "заминировали" две районные управы и жилой дом
[12:41]Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
[12:11]Нарушившего ПДД тренера будут судить за гибель детей под Москвой
[12:08]В Санкт-Петербурге отменили закрытый показ "Матильды"
[12:04]Хиллари Клинтон не исключила пересмотра итогов выборов президента США
[11:50]Вертолёт обстрелял журналистов из ракет на учениях "Запад-2017"
[11:41]Павел Дуров ответил на обвинения в незаконном увольнении сотрудника
[11:37]Зарезавший в Москве легкоатлета Иванова был пьян
[11:35]На ГА ООН Трамп пофилософствует о национализме и суверенитете
[11:20]Неизвестные подорвали банкомат в Москве и украли деньги
[10:52]Легкоатлета Николая Иванова зарезали на юго-востоке Москвы
[10:48]В Москве нашли нарушения в детдоме, где подростки дрались палками
[10:24]Убийца пауэрлифтера в Хабаровске был склонён к явке с повинной
[09:58]Шахтерам в Забайкалье выделят 15 млн рублей из-за 37 голодающих
[09:15]Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил тяжелую травму на тренировке
[09:13]"Росатом" создаст сверхпроводник для гигантского ускорителя частиц
[08:51]Пятеро погибли в ДТП с Range Rover и верблюдом под Алма-Атой
[08:24]К голодовке шахтеров в Забайкалье присоединились еще 17 человек
[07:49]В Сеуле идею о возвращении ядерного оружия назвали альтернативой
[07:43]Госдеп США объявил о новой встрече Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова
[07:22]Полиция Индонезии остановила покушение на президента Джоко Видодо
[06:56]Умер известный российский политолог-американист Виктор Кременюк

На Эльбрусе нашли тела альпинистов, погибших более 10 лет назад

Происшествия

Карпухина Мария 16:00, 19 сентября 2017

За последние несколько дней спасатели обнаружили на Эльбрусе тела шестерых альпинистов, погибших в разные годы.

Об обнаружении тел погибших альпинистов РИА «Новости» рассказал руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

«С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы», — сказал Гулиев.

Он отметил, что личности погибших не установлены, но смерть их наступила более 10 лет назад в разное время. «Предположительно, трое погибли в 2000-х годах. Пока можно лишь сказать, что погибшая женщина — из Санкт-Петербурга, она пропала на Эльбрусе в начале 90-х», — заключил Гулиев.

Теги:

Хотите поделиться?

Политика
"Запад-2017": как Путин и Лукашенко попытались напугать Европу
Жириновский решил отсудить у магазина одежды 100 тысяч рублей
Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы
Подарок Путина подвел Кобзона под налоги
Общество
За агитацию против "Матильды" в лифте светят штрафы
Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"
В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы
Глава Роскомнадзора рассказал о плате сотрудников за мат

Колумнисты

Avatar

Дмитрий
Быков

Креативный редактор

Постсоветские читатели, писатели, функционеры и диссиденты не достают тогдашним и до подбородка

Avatar

Олег
Ролдугин

Редактор

Объективной истории не бывает – как и данных соцопросов или итогов голосования – из-за таких, как Мединский

Avatar

Елена
Скворцова

Редактор

У коллекторов нет полномочий залезать в сферу социально значимых услуг, но они уже начинают править там бал

Культура и ТВ
Скульптор памятника Калашникову: Думаю, скоро откроют памятник Т-34
Первый объяснил отсутствие Познера в эфире съемками фильма
Хворостовский отменил концерт в Москве из-за здоровья
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Караченцова
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала, кто из звезд боится самолетов
Филипп Киркоров откроет "закрытый" караоке-клуб в Москве
Анну Калашникову искусали черноморские медузы
Алсу: Стараюсь проводить все свое время с детьми
Здоровье
Бета-блокаторы не помогают жертвам инфарктов прожить дольше
Недополучающие кислород клетки более эффективно уничтожают рак
Вопрос дня. "Антипрививочникам" не оплатят больничные?
Успех лечения меланомы предскажут по уровню метаболитов в крови
Туризм
Вопрос сезона: собираться ли в Египет?
Туристам запретят распивать алкоголь на улицах Гоа с октября
В ГД предложили наказывать авиакомпании штрафом за овербукинг
Российские турфирмы продавали заграничные туры за 100 рублей
Авто
Эксперт: Продать красивый номер можно только вместе с машиной
Стоимость новой Lada Vesta превысит 800 тысяч рублей
Показанную в Торонто комедию "Смерть Сталина" смогут увидеть в РФ
Трое погибли, пятеро пострадали в ДТП с шестью авто на трассе "Дон"
Недвижимость
Станет ли отзыв "дальневосточного гектара" обычной практикой?
Вопрос юристу. Что, правда можно не платить за капремонт?
В Нижегородской области уложили дорогу поверх жилого дома
Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки
Читайте также
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой
Игорь Кириллов:
Телевидение из искусства постепенно превращается в бизнес
Эдита Пьеха:
Стас – эгоист, любит себя, а не поклонников
Федор Чистяков:
Происходит тоталитарный засев, еще несколько лет – и будут плоды
Муж Надежды Румянцевой:
Никогда себе не прощу, что не родили детей
Михаил Гребенщиков:
Пугачева меня не увольняла!



Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой