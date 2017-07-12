Мужчину под Волгоградом задержали за убийство 5-летней девочки

В Волгоградской области нашли труп пятилетней девочки, пропавшей 15 сентября в городе Калач-на-Дону.

Представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая рассказала «Интерфаксу» о том, что тело пятилетней девочки было найдено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом.

«В настоящее время 55-летний владелец строения задержан по подозрению в убийстве малолетней», — добавила она.

15 сентября родители девочки обратились в полицию и рассказали, что их дочь ушла гулять на детскую площадку и пропала.