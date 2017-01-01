5 пассажиров перевернувшихся на МКАД "Газелей" пострадали

Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на северо-западе Москвы.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», 16 сентября на 64 километре внешней стороны МКАД, около улицы маршала Воробьева, в районе Строгино СЗАО столицы столкнулись две «Газели». Пострадали пять человек.

По последним данным, в результате столкновения обе машины перевернулись. Известно, что одна из попавших в ДТП машин – пассажирская, а одна – грузовая.

Характер травм потерпевших не уточняется. На месте ЧП работает полиция.