Происшествия
08:13, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Зарезавший российского военного в Гюмри имеет проблемы с психикой

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве российского военного в армянском Гюмри, психически нездоров.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел вечером 22 апреля, в субботу. Около одного из магазинов в Гюмри был найден труп мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи. Убитый оказался военнослужащим 102-й российской военной базы Дмитрия Ялпаева, дислоцированной в Гюмри.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления был задержан. Отмечается, что в отношении 20-летнего задержанного назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По данным «Интерфакса», два месяца назад подозреваемый в убийстве был демобилизован из армии «из-за психических проблем со здоровьем и был признан негодным для прохождения дальнейшей службы».

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