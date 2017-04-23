Происшествия
Источник: ТАСС
12:58, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Сход лавин и угарный ветер полностью обесточили Южную Осетию

23 апреля линии сетей в горах Северной Осетии, откуда поступает энергия Южной Осетии, оборвались из-за схода лавин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МРСК Северного Кавказа, из-за схода лавин линии сетей в горах Северной Осетии оборвались.

«В горах Северной Осетии сошло много лавин, плюс к этому там был ураганный ветер, которые повредили линии сетей. Сейчас вся Южная Осетия обесточена. Все силы направлены на устранение последствий стихии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что электрики пытаются установить место обрыва. Планируется, что электричество будет восстановлено к концу дня.

Отмечается, что лавины сошли в Алагирском ущелье Северной Осетии, которое находится на границе с Южной Осетией.

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Карпухина Мария

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