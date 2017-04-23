Происшествия
Источник: РИА "Новости"
14:16, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Один человек погиб при подрыве машины ОБСЕ в Донбассе

23 апреля у линии соприкосновения в Донбассе подорвался автомобиль миссии ОБСЕ на противотанковой мине.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при подрыве машины миссии ОБСЕ погиб один человек. Еще один пострадал.

Отмечается, что взрыв произошел в районе населенного пункта Пришиб, когда два автомобиля миссии ОБСЕ направлялись из Славяносербска в Сокольники.

Также известно, что автомобиль подорвался на противотанковой мине. В Народной милиции добавили, что предупреждали наблюдателей ОБСЕ о возможных провокациях со стороны украинских военных.

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Карпухина Мария

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