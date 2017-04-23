Мужчина травмировал фельдшера, бросив в него мебель в Москве

Вечером 22 апреля пьяный мужчина травмировал сотрудника скорой помощи на западе Москвы.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР по Москве, инциденте произошел вечером в минувшую субботу в квартире на улице Василисы Кожиной в районе Филевский парк ЗАО столицы. Сотрудники «скорой» приехали по указанному адресу для того, чтобы оказать помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели, причинив травмы фельдшеру скорой помощи. Противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов», — сказали в СКР.

Там добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После инцидента мужчину забрали в полицию. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде.