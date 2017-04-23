Происшествия
Источник: РИАМО
12:06, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Мужчина покончил с собой в квартире на северо-востоке Москвы

22 апреля труп мужчины 1977 года рождения был обнаружен в квартире на Высоковольтном проезде в Москве.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МВД по Москве, в субботу в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении трупа в квартире на Высоковольтном проезде в районе Отрадное СВАО столицы.

Сотрудники полиции обнаружили в квартире тело мужчины 1977 года рождения, смерть которого наступила около 20 часов назад. Отмечается, что он покончил жизнь самоубийством.

На данный момент труп находится в морге.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

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Карпухина Мария

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