Девушка на Mercedes потеряла управление и разбила 11 авто в Приморье

Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes врезалась в 11 припаркованных автомобилей.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, на Партизанском проспекте во Владивостоке 22-летняя девушка, находясь за рулем Mercedes, «не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями».

Ведомство уточняет, что пострадавших при аварии нет, но в результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей.

Отмечается, что алкоголь в крови девушки отсутствовал. Ее водительский стаж на момент аварии составил два года, в нынешнем году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.