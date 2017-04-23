Происшествия
Источник: УМВД по Приморскому краю
10:19, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Девушка на Mercedes потеряла управление и разбила 11 авто в Приморье

Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes врезалась в 11 припаркованных автомобилей.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, на Партизанском проспекте во Владивостоке 22-летняя девушка, находясь за рулем Mercedes, «не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями».

Ведомство уточняет, что пострадавших при аварии нет, но в результате ДТП повреждения получили 11 автомобилей.

Отмечается, что алкоголь в крови девушки отсутствовал. Ее водительский стаж на момент аварии составил два года, в нынешнем году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

читайте также:Госавтоинспекция рассчитывает в этом году на увеличение количества ДТП без пострадавших, оформленных по европротоколу
Европротоколу по ДТП поможет увеличение лимита выплат
Автообозреватель Sobesednik.ru — о том, почему многие отказываются самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу »

читайте также:
В Воронеже инвалиду – жертве ДТП пообещали прислать гроб и венки
В Воронеже жертвой т­елефонных террористов стали инвалид-колясочник и его мать, узнал Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Четыре типа домашних фильтров для воды: советы по выбору
07:03, 23 Апреля 2017
Журналист Sobesednik.ru разбиралась в фильтрах для очистки воды
»
"Моя улица": что перекопают – и благоустроят – в Москве этим летом
00:03, 23 Апреля 2017
Насколько эффективна столичная программа «Моя улица», узнал Sobesednik.ru
»
Лев Прыгунов: Кино за границей – это абсолютно другая планета
20:09, 22 Апреля 2017
23 апреля 78-летие отметит народный артист РФ Лев Прыгунов
»