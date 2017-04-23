Происшествия
Источник: Росгвардия
10:51, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Армянин дважды выстрелил в оппонента во время ссоры в Зеленограде

Утром 23 апреля уроженец Армении в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента в кафе Зеленограда.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Центральному округу, инцидент произошел около 6 утра в воскресенье в кафе на улице Юности в Зеленограде.

«Между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец республики Армения два раза выстрелил из пистолета в своего оппонента», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавший остался жив. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

«В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пистолет. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в территориальный отдел полиции, оружие отправлено на экспертизу», — отметили в Росгвардии.

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Почему по своим стреляет Росгвардия?
Sobesednik.ru поговорил с известными и уважаемыми людьми о нашумевшем происшествии в рядах Росгвардии »

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Карпухина Мария

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