Происшествия
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
09:13, 22 Апреля 2017 Версия для печати

В ВАО неизвестные на авто выстрелами разбили стекло трамвая

На востоке Москвы трамвай получил повреждения в результате обстрела неизвестными водителями.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на пересечении Преображенской и Краснобогатырской улиц в районе Преображенское ВАО.

Неизвестные злоумышленники из проезжающего легкового автомобиля открыли огонь по трамваю №11. В результате стрельбы было повреждено стекло трамвая.

В настоящее время устанавливаются личности преступников и машина, из которой велась стрельба.

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Соловьева Екатерина

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