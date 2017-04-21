В ФРГ задержали россиянина, пытавшегося взорвать ФК "Боруссия"

Прокуратура Германии подтвердила задержание россиянина по делу о взрыве у автобуса футбольный команды «Боруссия».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 11 апреля в немецком городе Дортмунд возле автобуса ФК «Боруссия» сработало три взрывных устройства. В результате произошедшего пострадал футболист Марк Бартра. В Германии произошедшее квалифицировали как теракт.

Как сообщает ТАСС, Генеральная прокуратура Германии задержала 28-летнего выходца из России по подозрению в совершении теракта в Дортмунде 11 апреля.

По версии следователей, подозреваемый, имеющий гражданство России и Германии, пытался совершить преступление с целью наживы: перед терактом он приобрел ценные бумаги футбольного клуба «Боруссия». С помощью взрыва мужчина собирался спровоцировать колебания курса акций и заработать на этом.

Предполагается, что подозреваемый привел бомбы в действие дистанционно: он мог находиться в номере отеля и наблюдать за происходящим на улице.