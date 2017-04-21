Происшествия
Источник: АГН "Москва"
10:42, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Трупы пенсионерки и психически нездорового мужчины нашли в Москве

В квартире на западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили два трупа.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тела пенсионерки и ее родственника нашли в квартире на улице 26 Бакинских Комиссаров в районе Тропарево-Никулино ЗАО столицы.

«В квартире жилого дома обнаружено тело пенсионерки 1937 года рождения с телесными повреждениями, а также тело ее безработного родственника, — сказал источник. — Установлено, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере».

Собеседник агентства добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Карпухина Мария

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