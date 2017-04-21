Происшествия
Источник: АГН "Москва"
09:39, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Прохожие нашли тело женщины в столичном парке "Лосиный остров"

В Москве на территории парка «Лосиный остров» было обнаружено тело убитой женщины.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 21 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах, очевидцы нашли тело женщины в парке «Лосиный остров» в ВАО столицы. О своей находке они сообщили в полицию.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп неизвестной женщины. Тело направили в морг для установления точной причины смерти», — сказал источник.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Карпухина Мария

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