Напавший на здание ФСБ нацист-мусульманин украл оружие в тире

Перед нападением на управление ФСБ в Хабаровске преступник убил инструктора тира и украл у него оружие.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 21 апреля в Хабаровске произошло вооруженное нападение на приемную управления ФСБ. 18-летний Антон Конев ворвался в помещение и открыл беспорядочный огонь по находившимся внутри людям. В результате погибли два человека — один из посетителей и сотрудник ведомства. Нападавший, который, судя по всему, имел отношение к неонацистам, также был ликвидирован.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и правоохранительных органах, перед тем, как совершить нападение, преступник ограбил местный стрелковый клуб «Хаммер». Ворвавшись в здание тира, Конев убил инструктора и похитил находившееся в клубе оружие. Тело убитого сотрудника тира позднее обнаружили сотрудники полиции. По их данным, из тира пропало 40 единиц оружия.

Как уточняет «Интерфакс», нападавших было более десяти человек.

По данным Life, Конев был русским по национальности, однако два года назад принял ислам. На выложенных им в соцсетях видеозаписи слышно, как молодые люди, упражняясь в стрельбе из пистолетов и автоматов, кричат «Аллаху акбар».