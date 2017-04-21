Происшествия
Источник: Администрация Анадыря
13:17, 21 Апреля 2017 Версия для печати

На Чукотке уничтожат бездомных животных из-за угрозы бешенства

Власти городского округа Анадырь объявили об уничтожении всех бездомных животных из-за угрозы заражения бешенством.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Магадане после участившихся случаев нападения бездомных собак на подростков местные жители начали массово уничтожать безнадзорных животных.

Как сообщается на сайте администрации городского округа Анадырь, находящегося в Чукотском автономном округе, с начала года в округе произошло более 20 нападений бродячих собак на местных жителей, а также было зафиксировано три случая бешенства животных. Округ объявлен «угрожаемой зоной по бешенству».

«В соответствии с постановлением губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации», — сказано в сообщении администрации Анадыря. Там также отмечается, что безнадзорным животным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и без присмотра хозяина. Исключение составляют собаки декоративных карликовых пород.

Уничтожение животных начнется 25 апреля.

читайте также:Собаки, убитые во время пятидневного отлова, лежали на улицах Магадана 3 и 4 апреля, сообщают читатели
Зоозащитники в Магадане заявили о массовых убийствах собак
По словам зоозащитников, в Магадане отстреливают и забивают собак до смерти из-за нападения животных на подростков »

читайте также:Не трогать диких зверей. Вообще никогда и никого – даже «маленьких и симпатичных»
Как дачнику не заразиться бешенством от диких животных
С приходом весны участились случаи бешенства у диких животных, напоминает Sobesednik.ru »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Вика Дайнеко собирается снова выйти замуж
15:07, 21 Апреля 2017
Певица Вика Дайнеко, недавно расставшаяся с мужем, не планирует проводить жизнь в одиночестве, узнал Sobesednik.ru
»
5 главных вопросов о химической атаке и новом витке войны в Сирии
13:08, 21 Апреля 2017
Химическая атака, авиаудары, сотни жертв – война на Ближнем Востоке с участием России разгорается с новой силой
»
"Володин в "списке преемников" – на предпоследнем месте"
13:00, 21 Апреля 2017
Политолог раскрыл связь между слухами о президентстве Володина и «враждой» между Госдумой и администрацией Путина
»