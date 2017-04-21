На Чукотке уничтожат бездомных животных из-за угрозы бешенства

Власти городского округа Анадырь объявили об уничтожении всех бездомных животных из-за угрозы заражения бешенством.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Магадане после участившихся случаев нападения бездомных собак на подростков местные жители начали массово уничтожать безнадзорных животных.

Как сообщается на сайте администрации городского округа Анадырь, находящегося в Чукотском автономном округе, с начала года в округе произошло более 20 нападений бродячих собак на местных жителей, а также было зафиксировано три случая бешенства животных. Округ объявлен «угрожаемой зоной по бешенству».

«В соответствии с постановлением губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации», — сказано в сообщении администрации Анадыря. Там также отмечается, что безнадзорным животным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и без присмотра хозяина. Исключение составляют собаки декоративных карликовых пород.

Уничтожение животных начнется 25 апреля.