Происшествия
Источник: АГН "Москва"
08:24, 21 Апреля 2017 Версия для печати

Двое пострадали в ДТП с двумя авто и машиной полиции на МКАД

Две иномарки и ВАЗ столкнулись на 29 км МКАД. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 21 апреля, ДТП произошло на 29 км внешней стороны МКАД в столице. «Столкнулись три транспортных средства: Toyota, Ford и "ВАЗ-2115". В результате два человека пострадали», — сказали в столичном ГИБДД.

Там добавили, что пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Позже агентству стало известно, что попавший в ДТП Ford являлся служебной машиной полицейских.

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Четыре упражнения для стройности бедер
07:06, 21 Апреля 2017
Sobesednik.ru рекомендует эффективные упражнения, которые помогут демонстрировать свои формы даже на пляже
»
Стихи на злобу дня. Кудрявцева с Собчак умеют раскатать губу!
06:05, 21 Апреля 2017
Журналист Sobesednik.ru в стихах – о причудливых райдерах Ксении Собчак, Леры Кудрявцевой и других звезд шоу-бизнеса
»
За что отключили Zello – "рацию" дальнобойщиков и "Лиза Алерт"
00:04, 21 Апреля 2017
Вслед за социальной сетью Linkedin от Роскомнадзора прилетело сервису Zello. Sobesednik.ru разбирался в ситуации
»