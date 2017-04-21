Двое пострадали в ДТП с двумя авто и машиной полиции на МКАД

Две иномарки и ВАЗ столкнулись на 29 км МКАД. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 21 апреля, ДТП произошло на 29 км внешней стороны МКАД в столице. «Столкнулись три транспортных средства: Toyota, Ford и "ВАЗ-2115". В результате два человека пострадали», — сказали в столичном ГИБДД.

Там добавили, что пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Позже агентству стало известно, что попавший в ДТП Ford являлся служебной машиной полицейских.