Жителей эвакуировали на юго-западе Москвы из-за бомбы времен ВОВ

20 апреля на юго-западе столицы во время ремонтных работ была найдена авиабомба времен ВОВ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии, авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны был найден во время ремонтных работ на улице Дмитрия Ульянова в ЮЗАО Москвы около 11:30 в четверг. О находке ремонтные службы сообщили Росгвардии.

«Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией оцепили место опасной находки, эвакуировали граждан и вызвали сотрудников спецслужб. На месте происшествия работают кинологи с собаками», — сказали в пресс-службе.