Происшествия
Источник: Интерфакс
14:41, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Жителей эвакуировали на юго-западе Москвы из-за бомбы времен ВОВ

20 апреля на юго-западе столицы во время ремонтных работ была найдена авиабомба времен ВОВ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии, авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны был найден во время ремонтных работ на улице Дмитрия Ульянова в ЮЗАО Москвы около 11:30 в четверг. О находке ремонтные службы сообщили Росгвардии.

«Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией оцепили место опасной находки, эвакуировали граждан и вызвали сотрудников спецслужб. На месте происшествия работают кинологи с собаками», — сказали в пресс-службе.

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Карпухина Мария

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