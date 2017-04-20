Происшествия
Источник: Fox News
08:02, 20 Апреля 2017 Версия для печати

США две ночи подряд замечают бомбардировщиков РФ у Аляски

Американские СМИ сообщили, что бомбардировщики Ту-95 пролетели 19 апреля у побережья Аляски.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 18 апреля американские истребители были подняты в воздух для перехвата самолетов Ту-95 у берегов Аляски.

О повторном полете российских бомбардировщиков у побережья Аляски сообщил Fox News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США. Продюсер канала Лукас Томлисон подчеркнул, что «две Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах — прим. Sobesednik.ru) от материковой части Аляски».

Отмечается, что на этот раз США не поднимали свои истребители. К российским самолетам был направлен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

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Карпухина Мария

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