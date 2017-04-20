Прохожие помешали мужчине убить сына на улице в Екатеринбурге

19 апреля в Екатеринбурге пьяный мужчина бил сына на улице об асфальт, однако прохожие остановили его.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров вечером в минувшую среду.

По версии следствия, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил 5-летнего сына головой об асфальт на улице. Мальчика спасли прохожие, благодаря которым ребенка вовремя госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Следователи уточняют, что мужчина работает электромехаником в одной из коммерческих организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.