Происшествия
Источник: РИА "Новости"
09:37, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Прохожие помешали мужчине убить сына на улице в Екатеринбурге

19 апреля в Екатеринбурге пьяный мужчина бил сына на улице об асфальт, однако прохожие остановили его.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров вечером в минувшую среду.

По версии следствия, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил 5-летнего сына головой об асфальт на улице. Мальчика спасли прохожие, благодаря которым ребенка вовремя госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Следователи уточняют, что мужчина работает электромехаником в одной из коммерческих организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Карпухина Мария

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