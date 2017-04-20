Происшествия
Источник: Life
13:10, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Иномарка пыталась не пропустить "скорую" с включенной сиреной в Москве

Водитель иномарки в Москве попытался устроить ДТП, чтобы не пускать машину скорой помощи.

Как сообщает Life 20 апреля, «скорая» двигалась по крайней левой полосе с включенными спецсигналами. Перед ней ехала иномарка. Несмотря на сигналы «скорой», легковое авто не уступило дорогу, а, наоборот, в какой-то момент затормозило, пытаясь спровоцировать аварию.

После иномарка все же перестроилась в другой ряд, а ее водитель показал медикам средний палец. Отмечается, что сотрудники «скорой» засняли произошедшее и выложили видео инцидента в Сеть. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

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