Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:45, 20 Апреля 2017 Версия для печати

ФСБ установила заказчика теракта в Питере и задержала 9 человек

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что брат предполагаемого организатора теракта в метро в Петербурге пропал после допроса.

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, однако пока она не раскрывается, передает РИА «Новости».

Отмечается, что всего по делу о теракте задержаны 9 человек.

Напомним, задержанный по подозрению в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину.

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