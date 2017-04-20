ФСБ установила заказчика теракта в Питере и задержала 9 человек

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что брат предполагаемого организатора теракта в метро в Петербурге пропал после допроса.

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы установили личность заказчика теракта в питерском метро, однако пока она не раскрывается, передает РИА «Новости».

Отмечается, что всего по делу о теракте задержаны 9 человек.

Напомним, задержанный по подозрению в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину.