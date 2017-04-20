Бизнесмена расстрелял компаньон из-за разногласий в центре Москвы

19 апреля в центре столицы компаньон расстрелял бизнесмена из-за финансовых разногласий.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по столице Юлию Иванову, инцидент произошел вечером 19 апреля на улице Симоновский вал в ЦАО Москвы. Вблизи офисного центра между компаньонами возникла ссора из-за финансовых разногласий.

«В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов в своего знакомого 1955 года рождения», — сказала Иванова.

Она добавила, что пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице от полученных травм.

«Подозреваемый задержан на месте происшествия охранником потерпевшего и передан сотрудникам правоохранительных органов», — отметила Иванова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.