Происшествия
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
10:19, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Труп с проломленным черепом нашли в доме на юге Москвы

На юге Москвы в квартире обнаружены тела двух человек, у одного из них – черепно-мозговая травма.

Как передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 18 апреля. В квартире одного из жилых домов на Каширском шоссе в ЮАО были найдены два трупа. Тела двух граждан 1961 и 1955 годов рождения осмотрели специалисты, после чего они были направлены в морг.

При осмотре у одного из погибших обнаружили открытую черепно-мозговую травму.

В столичном главке МВД факт обнаружения тел подтвердили, однако подробности уточнять не стали.

Ведется расследование.

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Соловьева Екатерина

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