Трех моряков с судна РФ, плывшего в Турцию, нашли мертвыми

В районе крушения судна «Герои Арсенала» в Черном море обнаружены тела трех погибших членов экипажа.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 19 апреля в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала». С борта тонущего судна был спасен один моряк, его состояние оценивается как тяжелое. Также сообщалось, что эвакуации остальных членов экипажа мешает шторм.

По данным РИА «Новости», в районе катастрофы были обнаружены тела трех погибших моряков. Тела двух мужчин были подняты на борт спасательного корабля, еще один погибший был замечен вблизи судна.

Как сообщили в экстренных службах Крыма, сухогруз следовал в Турцию из Ростовской области, на его борту находился груз зерна.

Поиски остальных моряков затруднены из-за высоких волн и сильного ветра.

На борту корабля находились двое россиян, девять украинцев и один гражданин Грузии. Троих членов экипажа удалось спасти.

На месте крушения судна работают 139 спасателей. Район бедствия осматривают водолазы и подводный аппарат «Фалькон».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).