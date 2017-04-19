Происшествия
Источник: ТАСС
18:00, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Столичных мошенников в образе Забиваки назвали негодяями в ФИФА

В Москве задержали мошенников в костюмах волка Забиваки, которые брали деньги за совместную фотографию.

Об этом на международном футбольном конгрессе сообщил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов.

«Не так давно совместно с МВД по Москве мы провели операцию по задержанию негодяев, которые в костюмах нашего талисмана фотографировались за деньги. Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом ещё пытались заработать деньги», – цитирует Швецова ТАСС.

По его словам, костюмы талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки, конфискованные у мошенников, были переданы музею контрафактов ФИФА.

Напомним, что с 17 июня по 2 июля в Петербурге, Москве, Сочи и Казани состоятся матчи Кубка конфедераций.

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