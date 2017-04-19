Полицию и МЧС вызвали в "Новую газету" из-за письма из Чечни

В редакцию «Новой газеты» вызвали сотрудников МЧС и полиции из-за конверта с неизвестным белым порошком.

Ранее Sobesednik.ru писал, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступил в защиту журналистов, которые получили угрозы из Чечни в связи с публикациями о геях в республике.

Письмо на имя руководства «Новой газеты» пришло в редакцию примерно в 11:00. В качестве обратного адреса на конверте был указан Грозный. Когда секретари издания вскрыли конверт, оттуда посыпался белый порошок.

«Письмо забрали на экспертизу, что там внутри, мы не знаем. Надеемся, что это чей-то розыгрыш, что там стиральный порошок. Письмо по штемпелю – из Москвы, на нём стоит штамп московского почтампта, где его принимали», – рассказал «Би-би-си» журналист «Новой» Павел Каныгин, предположив, что письмо пришло к ним не из Чечни, а от «какого-то эмоционально невыдержанного человека». По его словам, сотрудники МЧС уже установили, что порошок не представляет опасности.