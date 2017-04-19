25 военных отравились ипритом при атаке ИГИЛ в Ираке

В Ираке террористы применили химическое оружие против военных США и Австралии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в провинции Идлиб в Сирии правительственные войска разбомбил принадлежащий боевикам склад с боеприпасами и химическим оружием. После гибели мирных сирийцев от отравления зарином США, обвинив в химатаках президента Башара Асада, нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии.

Как передает телеканал CBS с места событий, террористы «Исламского государства» [также ИГ, ИГИЛ – террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда] в воскресенье, 16 апреля, применили отравляющий газ иприт.

Ядовитое вещество боевики использовали во время атаки на военную часть, где в тот момент находились военные советники США и Австралии.

По данным Associated Press, в результате атаки пострадали 25 иракских военнослужащих, шесть пострадавших были госпитализированы из-за проблем с дыханием.

Находившиеся в части советники не пострадали. Как передает ABC со ссылкой на Пентагон, в военном ведомстве осведомлены об атаке и назвали ее «незначительной».