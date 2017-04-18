В Петербурге поймали таксиста, вербовавшего в ИГИЛ у мечети

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя такси, подозреваемого в вербовке террористов.

Как сообщает веб-портал Life со ссылкой на ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, задержание очередного предполагаемого террориста произошло в Северной столице днем во вторник, 17 апреля. Сотрудники шестого отдела Центра «Э» ГУ МВД России в ходе спецоперации задержали таксиста, который подозревается в экстремистской деятельности.

По данным правоохранителей, 38-летний вербовщик искал потенциальных «клиентов» возле Соборной мечети по адресу Кронверкский проспект, дом 7, в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Мужчина подходил к прохожим и заговаривал с ними, стараясь склонить к участию в террористическом объединении.

Как полагают в полиции, злоумышленник может быть членом ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» – деятельность признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». В настоящее время таксист находится под арестом.