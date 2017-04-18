Происшествия
Источник: Life
11:20, 18 Апреля 2017 Версия для печати

В Москве поймали таксистов-борцов, бивших и грабивших клиентов

Московская полиция задержала преступную группу таксистов, которые избивали и отбирали деньги у пассажиров.

По данным Life, задержанные Хасан С., Шахобидин Р. и Манучер C. являлись легальными работниками и сотрудничали со многими службами такси.

В основном они занимались развозом пассажиров на территории Новой Москвы и Юго-Восточного округа столицы.

Помимо прочего, все они профессионально занимались борьбой в клубах MMA. Кроме того, каждый имеет титул мастера спорта по боксу.

Как выяснили полицейские, таксисты избивали клиентов, которые садились к ним в машину, а затем грабили их. Злоумышленники забирали у пострадавших деньги и ценности. Часто их добычей становились мобильные телефоны и планшеты, а также крупные суммы наличных вплоть до 20 тысяч рублей.

Ограбив пассажира, злоумышленники выкидывали его из машины на лесополосе, а некоторых довозили до ближайших населенных пунктов и оставляли там.

Полицейским удалось доказать причастность подозреваемых к шести подобным преступлениям.

Расследование дела продолжается.

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Соловьева Екатерина

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