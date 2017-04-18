Сделанный отцом укол от простуды убил 2-летнего ребенка в Чечне

В Чечне двухлетний ребенок скончался после того, как отец вколол ему препарат от простуды.

Как сообщает сайт Life со ссылкой СУ СК РФ по Республике Чечня, попытка мужчины облегчить симптомы простуды у маленьких детей привела к трагедии.

Как сообщают следователи, пострадавшими оказались двухлетний мальчик и его годовалая сестра. Оба ребенка простудились, и их отец, имеющий медицинское образование, решил сделать детям уколы.

После инъекции малыши почувствовали себя хуже, их пришлось госпитализировать в больницу Ачхой-Мартановского района.

Врачи диагностировали у детей анафилактический шок, прчиной которого стала аллергическая реакция на введенный препарат.

В результате домашнего лечения мальчик скончался в больнице. Состояние его сестры оценивается как тяжелое.

По факту смерти ребенка Следственный комитет проводит проверку.