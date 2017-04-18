Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:13, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Ликвидированного главаря ИГ заподозрили в связи с РФ из-за прозвища

В Ираке во время ракетного удара был уничтожен один из военных главарей ИГИЛ, который мог быть выходцем из России.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную полицию Ирака, в Мосуле в результате военного удара был ликвидирован Абу Хаджир ар-Руси, один из военных главарей «Исламского государства».

Полиция пока не может с точностью назвать настоящего имени боевика или его гражданства, однако утверждает, что он может быть выходцем из России. Свои доводы полиция основывает на прозвище убитого.

Отмечается, что ранее уничтоженные боевики по прозвищу Абу Мария ар-Руси и Абу Мухаджира ар-Руси также могли быть выходцами из России.

«Исламское государство» (или ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

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