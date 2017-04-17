Происшествия
Источник: РИА "Новости"
07:38, 17 Апреля 2017 Версия для печати

В Приморье пьяный ребенок за рулем иномарки врезался в 11 авто

Во Владивостоке 16-летний подросток повредил 11 автомобилей, катаясь на машине в нетрезвом виде.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД РФ по Приморскому краю, инцидент произошел 16 апреля на улице Анны Щетининой.

В 14:45 по московскому времени в полицию поступило сообщение об аварии по данному адресу. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что виновником сразу нескольких ДТП стал подросток. 16-летний юноша, управлявший автомобилем Toyota Crown, не справился с управлением и въехал в несколько припаркованных вдоль дороги машин.

В результате происшествия никто не пострадал, однако 11 машин получили повреждения.

Как показала экспертиза, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что хозяином иномарки, которой управлял несовершеннолетний, является житель Приморья 1991 года рождения.

Полицейские оформили на подростка протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Родителям малолетнего водителя предстоит выплатить штраф, чтобы покрыть причиненный ущерб.

По факту происшествия проводится проверка.

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Соловьева Екатерина

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