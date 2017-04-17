У тренера сборной РФ по футболу украли документы после избиения

На юго-востоке Москвы тренер вратарей юношеской сборной РФ по футболу подвергся вооруженному нападению.

Как сообщает Life, инцидент произошел у дома 45 на улице Перерва в районе Марьино ЮВАО Москвы. Несколько человек напали на 60-летнего Сергея Бабурина, избили его и украли у него сумку, в которой находились паспорт, мобильный телефон, удостоверение Российского футбольного союза, а также 4,2 тысячи рублей наличными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Бабурин с 2012 года входит в тренерский состав юношеской сборной РФ по футболу (игроки 1998 года рождения), занимает должность тренера вратарей национальной комнады.