Пробка возникла на Бородинском мосту из-за аварии с 10 авто

10 машин столкнулись на Бородинском мосту в центре Москвы, в результате чего возникла пробка.

Как передаёт ТАСС, 10 легковушек столкнулись на Бородинском мосту в ЦАО столицы при движении в сторону центра. В результате аварии никто не пострадал, однако движение по мосту серьёзно затруднено.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за гололёда.

«В настоящий момент в городе наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», – сообщили РИА «Новости» в центре организации дорожного движения. Автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, попросили воспользоваться общественным транспортом.